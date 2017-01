ATE no quiere colaborar con el Gobierno de Rio Negro

Una vez conocida la decisión de Alberto Weretilneck de producir un recorte en los gastos del Estado del orden del 20% imponiendo un supuesto control sobre las licencias docentes, las guardias y horas extras en los hospitales, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consideran que el achique propuesto por el Gobernador es inviable y no se puede llevar a cabo sin afectar todas las prestaciones públicas.



El sindicato también se pronunció rápidamente sobre el porcentual de incremento salarial que para el presente año dejó entrever el primer mandatario provincial, señalando que es absurda una pauta de aumento del 17% y que nadie firmará semejante acuerdo a la baja.



"A este gobierno no se le ocurre una sola idea. Siempre lo mismo. Nuevamente quieren ajustar los salarios y achicar los derechos de los trabajadores”, señaló el Secretario General de ATE y de la CTA Autónoma de Río Negro Rodolfo Aguiar y agregó que “Weretilneck si quiere lograr un ahorro, debiera empezar por la excesiva planta política, bajar los sueldos millonarios que tienen sus funcionarios y eliminar los gastos suntuosos, como la compra de autos, muebles, alquileres, viáticos, teléfonos y otros privilegios de las actuales autoridades".



Asimismo, Aguiar expresó que "el recorte planteado es una expresión de deseo, ya que no se puede aplicar en la realidad sin producir una afectación seria en todas las prestaciones púbicas. Sin horas o guardias extras, la mayoría de los hospitales directamente no podrían abrir sus puertas".



"Es grave el hecho que el Gobernador anticipe una pauta de aumento para todo el año del 17% y aparece como extorsiva la idea de generar un acuerdo con otras provincias, sin tener en consideración las particularidades de cada una. Nadie va a firmar una baja semejante y habrá que denunciar por estafa a los gremialistas que lo hagan", finalizó el dirigente.



La entidad sindical indicó que es precisamente el trabajo extraordinario que realizan los profesionales médicos, licenciados, técnicos y enfermeros que cumplen funciones en los hospitales bajo el régimen de la Ley 1.904 y el resto de los empleados que revisten en la Ley 1.844, el que permite que los distintos servicios puedan funcionar en todas las localidades.



Lo mismo ocurre con el pago de las horas suplementarias a los trabajadores de la Educación ante la falta de porteros de escuela y las guardias realizadas por los dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.



Por último y en relación al porcentaje de aumento anual señalado por Weretilneck para el presente 2017, desde ATE expresaron su absoluto rechazo y exigieron al titular del Poder Ejecutivo que convoque de manera inmediata a las representaciones de los trabajadores y efectúe una propuesta seria, no sólo que contemple la proyección inflacionaria para el año y además permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante el 2016.