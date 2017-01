El Derecho colisiona con la justicia y se promueve la defensa propia y la Ley del Talión

La indignación de la gente y los directamente afectados por la violencia y la muerte que cotidianamente se vive en muchos lugares del país, no está recibiendo la debida satisfacción del Poder Judicial y sus sentencias. El caso más evidente ha sido la liberación de un menor (foto), acusado por testigos de haber asesinado desde una motocicleta (en compañia de un adulto que se investiga si los entrenaba para esos cometidos) a otro menor de 14 años de un disparo en la cabeza.-



El sábado por la tarde dos motochorros le robaron la mochila a una mujer que estaba en la vereda, en el cruce de las calles Asamblea y Robertson, del Barrio de Flores.En ese momento pasaron en auto Brian con su abuelo, quienes iban a cortarse el pelo antes de la Navidad, pero los ladrones (el mayor de edad conducía la moto y el menor robaba al paso y estaba armado) pensaron que los estaban persiguiendo y les dispararon.Hay medio centenar de testigos de toda la situación.-

Una de las balas impactó en la cabeza de Brian Aguinaco, un nene de 14 años que murió el luneas a la tarde a las 19.15 en el Hospital de Niños Ricardo Gutierrez donde estaba internado en estado crítico con muerte cerebral.

El hecho, la indignación, el cansancio de los honestos tuvo su punto cúlmine cuando los vecinos casi destruyeron una comisaría, denunciaron situaciónes que venían siendo ignoradas a pesar de haber sido notificadas a las autoridades y una serie de marchas en protesta.-

Las cosas están tan mal, los diputados y senadores viven tan alejados de la realidad y el sentir de la gente pero tan cerca del snobismo de legislaciónes foráneas tan ajenas a nuestra realidad, que la fiscalía no pudo oponerse a la libertad del joven asesino, integrante de una familia completa de delincuentes con frondoso prontuario, que hoy ya se encuentra en la República del Peru "bajo la custodia de sus abuelos".-

El doctor Pablo Aragón Fiscal del caso, no fue incluido en la decisión del juez Velázquez de liberar al joven asesino que regresó con su familia a Perú: pero la ley no obliga al magistrado a hacerlo. El encargado de investigar el caso se enteró del fallo por los medios.-

Un pequeño hueco en el sistema se encargó de que esa opinión no llegue. Y claro, hay demasiados abogados en el país, de esos que se dedican a defender delincuentes si es que no son delincuentes que estudiaron en la cárcel para ser abogados (otra incoherencia argentina donde chicos no delincuentes no tienen esa oportunidad de estudiar y los presos si) urgando hasta encontrar esos huecos en la legislación que permiten hacer injusticia.-

En el día de ayer, el juez de menores Enrique Velázquez, el encargado de decidir sobre el expediente que investiga a B.G, el menor de 15 años acusado de matar a Brian Aguinaco, sostuvo una reunión entre las partes del caso para anunciar su decisión de liberarlo tras diez días de encierro en el instituto de menores Inchausti y enviarlo con sus abuelos a Perú.

En la reunión estuvieron Guillermo Endi, abogado querellante que representa a la familia Aguinaco, y Jonatan Vicente, el defensor del menor. Sin embargo, confirmaron fuentes cercanas a Velázquez a Infobae, no estuvo ningún representante de la fiscalía de menores porteña encargada de investigar el caso, la Nº4 cargo del doctor Pablo Aragón -hoy con licencia- o el encargado de subrogarlo esta semana, el doctor Alejandro Marti Garro, titular de la Nº5. Conclusión: la decisión judicial fue tomada sin ningún contrapeso.

"La libertad del menor acusado se decidió en un expediente tutelar, que corre en paralelo a la causa. No es para nada común que un juez corra vista a la fiscalía en un expediente tutelar, tampoco tiene que hacerlo, al contrario de una excarcelación en el fuero de mayores de edad. Hay, por ejemplo, varios fallos de la Cámara del Crimen que apoyan esto. Es una facultad discrecional del magistrado, amparada por la ley 22.278", se explicó.-

"O sea, no es vinculante lo que diga el fiscal, pero si la fiscalía hubiese sabido", asegura la misma fuente, "se habría opuesto". La querella de la familia Aguinaco tampoco puede opinar en el tema, ya que no es parte constituida en la parte tutelar del caso.

El asesino hoy liberado, tenía un poder por escribano para dejar el país cuando quisiera sin supervisión familiar, lo que se volvió altamente sospechoso a los ojos del fiscal Mahiques. El joven, por otra parte, está a dos meses de cumplir 16 años, la edad mínima para ser imputado por lo que tranquilamente podría haber seguido en custodia hasta realizarse el juicio y poder hacer justicia, cosa que ya no ocurrirá.-

Vivimos en un país donde demasiados se preocupan de los delincuentes y casi nadie de los honestos que los sufren. Donde la clase política y el propio poder judicial está presionado por la defensa de delincuentes que muchas veces forman parte de las estructuras de los partidos políticos a los que los dirigentes recurren, que no se puede ni siquiera retirar a los trapitos, los arbolitos y ni hablar de los barras bravas, asi que suponer que algo pueda cambiar este ambiente de injusticia e inseguridad en que se vive es imposible.-

Mientras tanto, los vecinos se arman. El gobierno busca desarmarlos pero no desarma a los delincuentes y en consecuencia lenta pero claramente vamos hacia la justicia por mano propia ya que casi nadie cree hoy que pueda haber justicia ni defensa o protección en los temas de inseguridad. (ROSL 11-01.2016 - 20 hs)