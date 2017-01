El Gobierno se quedó sin relato

Nota de opinión de Luciano Elizalde (*): El error de predicción en el segundo semestre parece haber dejado al Gobierno sin un discurso que explique qué es lo que está sucediendo. (foto de archivo propio) No aparecen suficientes voceros explicando qué es lo que está pasando con la economía.



Por lo menos, no hay voceros que lleguen a grandes cantidades de personas no interesadas en la política, pero dependientes de ella para su vida cotidiana. De los dos extremos, es preferible tener un superávit de explicación de lo que sucede a ser deficitarios. Puede ser que las mediciones en los grupos focales y en las encuestas les estén dando datos positivos sobre expectativa e imagen pública. Pero no se puede dejar de tener un discurso que dé sentido a la gente de lo que está pasando.

Con razón, hace un tiempo atrás, el Gobierno decía que no tenía la necesidad de diseñar y de exponer un relato. Entre otras cosas porque una de las líneas estratégicas de este Gobierno es separarse y diferenciarse lo más posible de los atributos más marcados de los gobiernos kirchneristas. Sin embargo, sin llegar a esos estilos de comunicación, el Gobierno de Cambiemos ahora necesita empezar a esbozar como mínimo, un micro-relato.

El micro-relato debería dar cuenta de lo que está pasando desde diciembre de 2015 hasta el presente, pero también qué es lo que se cree que pasará hacia delante. La relación entre los antecedentes y los consecuentes son relevantes como mecanismos para que la gente reconstruya el sentido de la realidad. Los Gobiernos son actores centrales en la construcción del sentido y del significado colectivos, lo quieran o no lo quieran los propios Gobiernos. Las personas y las instituciones que forman un Gobierno nacional se transforman en modelos sociales colectivos y compartidos por millones de personas. Las personas sueñan con los políticos.

Si bien el relato anterior era demasiado amplio y cubría casi toda la historia argentina (y más también), brindaba una interpretación constante de lo que hacían los principales actores relevantes de la política. Para algunos esto fue demasiado. Pero es necesario que más de la mitad de los argentinos que no tienen afiliación partidaria sepan qué es lo que está intentando el Presidente y su equipo, qué planes tienen, qué sucederá con la presión fiscal, con la seguridad diaria y con la reforma educativa básica para mejorar en el resto de los ámbitos sociales.

Thomas Schelling, premio Nobel de Economía en 2011, decía que para que un Gobierno fuese creíble necesitaba poner en marcha una serie de medidas, una campaña que combinara acciones con discursos. En primer lugar, debía exponerse un plan con predicciones (no está claro cuál es el plan del Gobierno; debería comunicarlo). Segundo, había que generar hechos (este Gobierno ha realizado varios y muy importantes). Tercero, se debía expresar con claridad y repetidamente las intenciones del Presidente y de los principales miembros del equipo.

Aquí es central la participación de voceros y replicadores del mensaje estratégico. Cuarto, se deben exponer “teorías”. Las teorías si están bien establecidas son fundamentales para que la gente comprenda lo que pasa y lo que pasará. Finalmente, es necesario llegar a compromisos y cumplirlos.

Agregaría a esta lista de recomendaciones: hacerlo repetida e incansablemente. Esto muestra que alguien cree en lo que hace y en lo que dice. La gobernabilidad no se consigue con comunicación, esto es seguro. Pero tampoco sin la construcción de la dimensión discursiva del consenso. La esencia de la política es aparecer con acciones que deben tener sentido por medio de discursos, y con discursos que explicar y justifican, critican y legitiman otras acciones.

(*) De y para La Politica On Line