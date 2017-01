Presentan Recurso de Amparo contra el anunciado loteo de El Bolson

La Asamblea en Defensa del Agua y La Tierra de Mallín Ahogado, junto a otras organizaciones de la comarca andina del paralelo 42, presentarán este lunes 9 de enero a las 10:30hs, un recurso de Amparo en la cámara de apelaciones de Bariloche (juramento 190).

"Después de la multitudinaria marcha que convobcó alrededor de 10 mil personas a favor del agua y de la vida y diciendo NO AL NEGOCIO INMOBILIARIO. la lucha continúa. Es por ello, que nos están pidiendo a todos los vecinos, organizaciones sociales, artistas locales y al pueblo en su conjunto a que ACOMPAÑEMOS LA INICIATIVA DE LA PRESENTACIÓN DEL AMPARO EN aLA JUSTICIA.



NOS CONVOCAMOS ESTE LUNES 9 DE ENERO A LAS 10.30hs para seguir resistiendo al avance del negocio inmobiliario en la cordillera. EL AGUA NO SE VENDE, INFORMATE, ORGANIZATE Y MOVILIZATE PARA QUE NO SE LLEVEN LOS RECURSOS NATURALES, ES HORA DE PONERLE EL CUERPO Y DECIR BASTA AL SAQUEO" señalan.-