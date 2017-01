Reyes 2017: las ventas minoristas cayeron 3,1%

Las ventas minoristas iniciaron 2017 en baja: las cantidades vendidas por los comercios durante la semana de Reyes cayeron 3,1% frente a la misma fecha de 2016. El movimiento fue muy medido a pesar de las ofertas y liquidaciones agresivas que continuaron generando las empresas para que el envión de ventas de fin de año no se detenga. Eso se pudo observar especialmente en los negocios de los rubros Indumentaria y calzados y Juguetería.

Con la excepción de Juguetes y Rodados, que tuvieron la misma o más demanda que el año anterior, el resto de los rubros que componen la canasta de compras para festejar el día de los Reyes Magos descendieron.

Como dato positivo, las bajas fueron menos acentuadas de lo que se venía registrando a lo largo del 2016, lo que otorga cierta expectativa entre los empresarios de que el piso de la caída puede que esté más cerca.

Como ya sucedió el año pasado, los consumidores buscaron con anticipación los regalos para conseguir precios más convenientes, cuidar sus gastos y evitar la aglomeración de gente que suele darse sobre la fecha. De todos modos, como es habitual, la mayor parte de las ventas se realizaron entre el miércoles 4 y el jueves 5 de enero.

Según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market para CAME sobre 2105 casos, los juguetes y la indumentaria lideraron las preferencias del público, seguidos por videojuegos, rodados y artículos deportivos.

El ticket promedio este año rondó los $340, un 28,3% por encima del año anterior ($265). Frente a las mayores dificultades de ingresos, las familias eligieron regalos más pequeños que en otras oportunidades.

La mayor parte de las ventas se realizaron con tarjetas de crédito y en cuotas. Las posibilidades de pagar en hasta 12 cuotas sin interés, que ofrecieron la mayoría de los comercios del país, ayudó a movilizar la venta de productos de mayor valor, especialmente rodados y consolas, que de otra manera hubiera sido más difícil. Sin embargo, para productos más chicos, los consumidores se inclinaron a plazos más cortos.

Las siguientes fueron las principales variaciones en las cantidades vendidas durante la semana de Reyes frente a la misma fecha de 2016, relevadas en 1000 comercios del país:

Consideraciones Generales

Los Reyes Magos 2017 llegaron con menos regalos que otros años pero eso no le quitó entusiasmo a una fecha que continúa instalada en la tradición familiar. Las cantidades vendidas fueron 3,1% menores a Reyes 2016.

Las ofertas y oportunidades del mercado marcaron el pulso del consumo en esta oportunidad y la elección del regalo se orientó hacia productos que tuvieran precios más atractivos. En ese clima, el rubro más dinámico fue ‘Jugueterías’, donde las ventas crecieron 1% frente a la misma fecha del año pasado (2016 había sido muy buena para este rubro). La posibilidad de elegir regalos de todos los rangos de precios fue uno de los motivos que no le restó atractivo a esos productos.

Para quienes buscaban presentes modestos, por $65 se podían conseguir baldes playeros con accesorios, o por $79 un set de masas de dos unidades. Para varones de todas las edades uno de los artículos que más se vendió fueron pelotas de fútbol, que se podían comprar desde $180 en adelante, dependiendo de la calidad.

También se movieron bien los juegos de mesa, como el juego de la oca, de la vida, ludo, o ajedrez, que se conseguían a partir de los $170. Y para las nenas de entre 2 y 9 años, las elecciones se orientaron hacia muñecos tipo bebotes que podían adquirirse a partir de los $180.

En ‘Indumentaria y Calzado para niños’, las cantidades vendidas bajaron 4,5% frente a la misma fecha del año pasado. La caída se produjo a pesar de que la mayoría de los comercios lanzaron liquidaciones fuertes para mover la mercadería y captar ventas. Hubo muchos que ofrecieron promociones 2x1 o 3x2 y descuentos de hasta 40% en determinados locales y con determinadas tarjetas. Fueron muy pocos los comercios que no aplicaron algún descuento. Lo que más se vendió fueron remeras y trajes de baño, en lo que es Indumentaria, y ojotas, en Calzados.

Un rubro que cumplió fue ‘Rodados’, donde las cantidades vendidas se mantuvieron iguales frente a Reyes 2016, lo que no es un mal resultado en un mercado que sigue con tendencia bajista. Lo más vendido este año fueron rollers, bicicletas, y monopatines, con descuentos de hasta 15% y mayormente con tarjetas en 12 cuotas sin interés.

En ‘Videojuegos, consolas y accesorios’, en cambio, las cantidades vendidas cayeron 4% frente a la misma fecha de 2016. La demanda en este rubro se concentró principalmente en videojuegos, donde se podían conseguir ofertas de productos seleccionados con 50% de descuentos. En cambio, la venta de consolas de juegos estuvo muy frenada, en parte porque las familias buscaron productos de menor valor. Ayudaron los descuentos de entre 10% y 15% que se ofrecían para esos artículos, pero no alcanzó.

En ‘Artículos electrónicos” las cantidades vendidas cayeron 5,5% frente a Reyes del año pasado y lo mismo sucedió con ‘Artículos de computación’, donde la baja fue de 5,8%. Hubo descuentos y muchos comercios ofrecieron las 18 cuotas sin interés, pero igual la gente fue muy prudente a la hora de embarcarse en grandes gastos y se volcó a otros rubros. Algunos de los productos que se vendieron mejor fueron tablets, parlantes para celulares y smartphones. El resto tuvo poca demanda.

Anexo metodológico

- El relevamiento por las ventas de Reyes se realizó entre el martes 3 y jueves 5 de enero.

- Se cubrió un universo de 1000 comercios pequeños y medianos de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y el Interior del país, de los principales 10 rubros que concentran la venta de esa fecha. El relevamiento se efectuó exclusivamente en comercios chicos y medianos, localizados en calles y avenidas comerciales.

- De las unidades comerciales sondeadas, el 85% fueron relevadas por las cámaras, federaciones y entidades comerciales regionales adheridades a CAME. El resto de las unidades fueron medidas en forma directa desde CAME por un equipo de encuestadores.

- Para calcular la variación anual promedio de las ventas, se utilizó un promedio ponderado. La ponderación de cada rubro se estimó de acuerdo a datos del Censo Económico 2004/05 y datos de CAME.

- En la siguiente tabla se detalla, además de las variaciones anuales, la participación de cada rubro y la cantidad de empresas relevadas. (Came)