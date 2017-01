Acampe en El Bolson contra el Loteo en Pampa de Ludden

Debido a la trascendencia que ha tenido el reclamo contra el Loteo en la Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado y Pampa de Ludden que pretende desarrollar la empresa Laderas SA con la autorización del gobierno municipal de El Bolsón; y ante las falsas acusaciones del Municipio respecto a supuestos hechos de violencia, la Asamblea en Defensa del Agua y la tierra emitió un comunicado señalando que "nos vemos en la obligación de comunicar nuevamente las razones de nuestro reclamo, los sucesos y los apoyos recibidos".

La zona denominada Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado y la Pampa de Ludden en el paraje Mallín Ahogado, fue declarada Reserva Natural según el Código Ambiental local (Oza. 261/03), por la importancia como zona de recarga hídrica y cabecera de cuenca interjurisdiccional (Rio Negro - Chubut) y binacional (Chile - Argentina). Esta es una de las razones del rechazo de gran parte de la población local al proyecto que planea fraccionar casi 400 lotes en esta zona. Por todo ello queremos afirmar lo siguiente:

· Que el municipio local está incurriendo en la violación de normativa que protege esta región fundamental para la provisión hídrica de todo Mallín Ahogado, zona rural y productiva por excelencia y de incalculable valor ambiental.

· Que las tierras en cuestión fueron adquiridas en forma fraudulenta y como resultado de este hecho denunciado en la justicia, fueron procesados los funcionarios implicados en la venta. El Juez recomendó la restitución de las mismas al estado provincial.

· Que la empresa Laderas SA podría estar vinculada al magnate Joseph Lewis, empresario con fuertes intereses ligados a la adquisición y apropiación de espacios naturales privilegiados, bosques nativos, reservas, lagos y ríos. Conocido por impedir el acceso al lago Escondido y por pretender la construcción de un aeropuerto en la Pampa de Ludden (lugar actual del loteo) en el año 2004.

· Que pese a eso, el municipio avanzó en la habilitación del loteo y el día 2 de diciembre llevo adelante una audiencia pública no vinculante, donde de forma mayoritaria e indiscutible, con argumentos técnicos y socio políticos, más de 70 oradores presentes inscriptos se manifestaron en contra de este proyecto.

· Que, no conforme con el rechazo generalizado, el día 16 de diciembre el Concejo Deliberante decidió aprobar a puertas cerradas y con el edificio blindado por la Policía y el COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate), la resolución que autoriza el desarrollo del loteo cuestionado por la comunidad desde hace varios años. Mientras tanto, unos 300 vecinos, entre los que se encontraban productores e integrantes de organizaciones sociales, se manifestaban en forma pacífica en la calle, contra la aprobación.

· Que luego de la aprobación, los vecinos se trasladaron hacia el municipio local y fueron reprimidos con gas pimienta por parte de las fuerzas especiales del Coer que se encontraban allí. Luego, se movilizaron con carteles haciendo un corte simbólico a la altura de la Estación de servicio ACA, permitiendo el desvío de vehículos.

· Que como resultado de la violencia institucional ejercida por el Municipio, se inició en forma espontánea un acampe en la plaza San Martin, de forma pacífica y organizada en señal de protesta.

· Que desde ese momento, 17 de diciembre, muchos vecinos se han solidarizado con los acampantes y con el reclamo, acercando provisiones y todo tipo de donaciones e informándose en el lugar acerca de la problemática.

· Que los acampantes tomaron esa medida de fuerza porque las autoridades locales han respondido con el silencio al rotundo rechazo popular del loteo de Laderas.

· Que el día 17 de diciembre más de 6 mil personas se movilizaron pacíficamente con carteles y consignas en las calles céntricas de la ciudad pidiendo que el loteo no se lleve a cabo y que las tierras sean restituidas al estado provincial.

· Que rechazamos y consideramos mentirosas las afirmaciones del Intendente y funcionarios municipales respecto a supuestos desmanes, violencia y roturas por parte de los acampantes y miembros de las asambleas locales.

· Que el hecho de que las autoridades de la municipalidad hayan sido electas por mandato popular, les exige escuchar y atender esta demanda mayoritaria y no, por el contrario, privilegiar intereses privados por sobre los públicos.

· Que un gran número de organizaciones sociales, políticas, profesionales y vecinos se solidarizan con este reclamo, entre ellas: Secretaria General de la Federación Universitaria del Comahue, ATEN Provincial (Asociación de trabajadores de la educación de Neuquén) - UNTER Provincial (Unión de trabajadores de la Educación de Rio Negro) - CTA Rio Negro (SOYEM, SITRAJUR, Jubilados e Independientes) - UNTER Bariloche y El Bolsón - SIDUNRN (Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Rio Negro)- Bariloche - Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud UNCO - Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía UNCO - Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería UNCO - Centro de Estudiantes FADECS-FADEL UNCO - Centro de Estudiantes de Esquel UNCO - Centro de Estudiantes del Asentamiento Universitario San Martin de los Andes UNCO - Centro de Estudiantes de Centro Universitario Regional Zona Atlántica. UNCO - Centro de Estudiantes de Bariloche UNRN, Mesa de integración y fomento rural de Mallín ahogado, Cooperativa Awka Mallín, Ctep El Bolsón. Y más de 20 organizaciones. - Reafirmamos el reclamo que venimos haciendo e informamos que seguiremos con las acciones en forma pacífica hasta que el Poder ejecutivo Municipal anule la autorización del Loteo y se ratifique la conservación ambiental de la Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado y Pampa de Ludden, sin urbanizaciones, y con la restitución de las tierras al Estado provincial por parte del gobierno provincial.



Asamblea En Defensa del Agua y la Tierra. - Acampe Pacifico y Popular en Defensa del Agua y la Tierra.