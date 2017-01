“A pesar de un 2016 difícil, hemos logrado mantener el crecimiento y la integración provincial” (Y también la discriminación publicitaria)

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, realizó un balance positivo del 2016 para la provincia. “A pesar de haber sido un año difícil, hemos podido mantener el crecimiento y la consolidación de la integración provincial”, sostuvo. Sin embargo olvidó la discriminación en la pauta publicitaria a la que estamos sometidos varios medios provinciales, en contraposición a los miles de pesos de la publicidad puesta en un auto de carrera a uno de los dueños del Catedral o de los miles gastados últimamente para contratar a un músico por una actuación.-

Planteó como las prioridades para el 2017 la implementación de la Reforma Educativa, el acompañamiento a la actualización del Código Procesal Penal y la normalización financiera. El Mandatario Provincial consideró que “ha sido un año difícil, que como todo año de transición política sobre todo a nivel nacional, generó unos seis meses de dudas, incertidumbres y cambios en la política económica, algunos de los cuales en principio beneficiaron a sectores de la sociedad rionegrina, y otros que han afectado seriamente nuestra economía”.

“Con el correr de los tiempos y la demora en la recuperación económica y del empleo y consumo, hemos visto afectados de manera importante los recursos de la provincia. Esto nos llevó a tener una especie de ahogo financiero en el segundo semestre, que se ha notado esencialmente en la demora de los cronogramas salariales o los pagos a prestadores”, sostuvo.

En una entrevista realizada en Canal 10, Weretilneck rescató que “no obstante, en términos generales ha sido un año en el cual la provincia ha crecido. No hemos parado la obra pública, seguimos garantizando la salud y las políticas educativas, acompañando a la ganadería, el turismo y la fruticultura, manteniendo la producción de gas y petróleo, y recuperando la pesca esencialmente en el langostino”.

“Más allá de los sobresaltos, el balance del año es positivo, de crecimiento, y de consolidación de la integración provincial”, resaltó. En tal sentido, el Gobernador sostuvo que “lo económico ha marcado el año. Las dificultades que tuvimos desde el punto de vista gremial, situaciones de desempleo, las hemos canalizado a través del diálogo. Como Estado no dejamos escapar las variables sino que armonizamos todos los sectores de la sociedad, lo que nos lleva a pensar que el saldo es favorable para la provincia”.

De esta manera, Weretilneck remarcó que “hemos mantenido el nivel de obra pública. Estamos construyendo los hospitales de Allen y Bariloche, terminamos la construcción del de Ingeniero Huergo, ampliando el área de Neonatología en el de General Roca. En lo que hace a escuelas, hemos llevado adelante edificios importantes como jardines de infantes, la escuela 293 de Cipolletti, la de General Conesa, el Jardín Nº 98 de Choele Choel, las ampliaciones del CET de Jacobacci, el CET de Cipolletti, el de Quinta 25 en General Roca, dos escuelas prácticamente nuevas en Catriel y Villa Regina, por citar sólo algunos ejemplos. No hay una zona de la provincia donde se haya parado la obra pública para educación. Entre obras licitadas, terminadas y a punto de firmar el contrato tenemos una inversión de $ 980.000.000 en obras”.

Otro de los objetivos planteados por el Gobernador es mantener el plan de obras con los Municipios en lo que hace a aguas, cloacas e infraestructura y continuar con la política de viviendas, “una de las más importante de los últimos tiempos”.

Sobre este punto indicó que “estamos hablando no solamente las 2100 casas que se van a terminar de construir a partir del acuerdo con el Gobierno Nacional, sino otras 600 que empezamos a principios de año y 200 que comenzaremos en enero. De esta forma, podemos aventurar que para abril de 2017 vamos a tener cerca de 3000 viviendas en construcción en forma simultánea en todo el territorio provincial”.

En tal sentido, el Mandatario rionegrino resaltó que “ha sido un año de obras permanentes y sostenidas en todo el año y en todos los puntos de la provincia. No hay obras faraónicas, sino obras que se ven en los barrios y las ciudades y parajes donde es necesario”.

En salud, el 2016 se caracterizó por la inversión en tecnología. El nuevo tomógrafo computado de San Carlos de Bariloche, el tomógrafo para el nosocomio de General Roca, el ya comprado para el hospital de Viedma, los equipos de digitalización de imágenes prácticamente en todos los hospitales grandes, mamógrafos y ecógrafos.

“También debemos citar las 19 ambulancias compradas por la Provincia y nueve por Nación, que se suman a los $37.000.000 en equipamiento. Sin dudas, es uno de los años más importantes desde el punto de vista de la inversión pública en salud relacionada a la tecnología fundamentalmente”, remarcó el Gobernador.

En tal sentido, Weretilneck consideró que “en términos generales no hubo un área del Estado que no haya tenido el acompañamiento necesario. Sin embargo, nunca estamos conformes, porque siempre hay mucho por hacer todos los días, con deudas pendientes con el pueblo rionegrino. Fue un buen año desde la inversión en salud y educación. También en la policía con la compra de más de 25 autos nuevos, el sistema analizador de huellas dactilares que en menos de 10 minutos permite la identificación de las personas, sumado al equipamiento en criminalística, etc.”.



Educación



Por otra parte, el Gobernador Weretilneck explicó que “en educación, lo más complicado fue el conflicto docente a partir de junio, que nos llevó tres meses de medidas de fuerza. Eso afectó la relación con los educadores, pero significó también la pérdida de muchas horas de clase y aprendizaje de nuestros chicos”. “Fue una situación difícil, pero lamentablemente no había posibilidad de incrementar los salarios, y terminamos en esta crisis, que esperamos tener la inteligencia, sabiduría y sensatez entre todos, sindicato y Gobierno, para poder comenzar las clases normalmente. No obstante, más allá de la huelga fue un año de gran inversión educativa”, sostuvo.

Asimismo, ratificó que la reforma educativa seguirá adelante. “Discutiremos con el gremio todo lo que sea necesario sobre la forma de implementarla. Lo que no está en discusión es que debemos tener una nueva escuela secundaria rionegrina, porque hoy como está no le sirve a los chicos”, aseveró.



Producción



En su entrevista con Canal 10, el Mandatario Provincial también repasó distintos temas relacionados con la producción provincial. En lo que hace a ganadería, destacó que “hemos llegado a las 600.000 cabezas de ganado bovino, con muy buenos precios. Hemos llegado a tener 120 feed lots, con lo cual el engorde a encierro es mucho más alto que hace diez años. La ganadería rionegrina es protagonista”.

“En el caso de los cerdos tenemos más de 6000 madres en toda la provincia, lo que habla claramente de la importancia que tiene el cerdo y el faenamiento para los rionegrinos”, indicó.

Destacó asimismo la futura implementación del Plan Frutícola. “Vamos a tratar que la semana que viene lo firmen los gremios, las instituciones técnicas y los pequeños y medianos empresarios, para ver si en la segunda quincena se lo podemos llevar al Presidente de la Nación”.

En el caso de la agricultura, cada día son más las hectáreas de pasturas y alfalfa, con buen desempeño de la horticultura. Relacionado al turismo, indicó que “a pesar que está más barato el turismo extranjero, Bariloche y El Bolsón no han bajado el nivel de reservas, estamos avizorando una temporada importante en Las Grutas”.

“Además estamos asistiendo a la recuperación y consolidación de la pesca, después de una crisis fuerte que tuvimos esencialmente en lo que es langostinos. Los barcos están trabajando con buenos rindes y esperamos que con la habilitación de la dársena de Punta Colorada en Sierra Grande, más el puerto de San Antonio, esto nos permitirá tener varios barcos pescando, lo genera muchos puestos de trabajo”, dijo.



Objetivos primeros meses del 2017



Entre los principales objetivos para los primeros meses del año próximo, el Gobernador Weretilneck adelantó que “vamos a ayudar a la Justicia en la reforma del Código Procesal Penal, porque creemos que la reforma significa el esclarecimiento más rápido de los hechos delictivos y la condena de los delincuentes, un tema que la sociedad pide a gritos y nosotros compartimos”.

“Por otro lado, otra de las prioridades es la reforma de la escuela media rionegrina como objetivo central”, adelantó. Planteó además el compromiso para hacer los aportes necesarios para que en el transcurso de los próximos 90 días podamos normalizar el funcionamiento de pagos del Estado provincial.

Mensaje a la comunidad rionegrina



“Quiero desearle a los rionegrinos un feliz 2017, que sea un año de paz, de buenaventura familiar y de mucho empleo. Que este 2017 una más a los rionegrinos, que nos sintamos orgullosos de serlo, que defendamos a nuestra provincia como propia”, dijo el Gobernador.

“A los 700.000 rionegrinas y rionegrinos, gracias por el acompañamiento y disculpas por lo que hayamos hecho mal. Nuestro compromiso es que trabajemos todos juntos”, manifestó finalmente.