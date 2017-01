Todos quienes hacemos el BARILOCHEDIGITAL y EL CATALEJO TV deseamos a nuestros lectores, televidentes y seguidores, que este año que se inicia sea mucho mejor que el anterior. Que no se repitan las amarguras y desánimos que tuvimos que vivir en este 2016 que abandonamos, independientemente de como le haya ido a cada uno, deseamos que éste 2017 sea superador.

Para nosotros concluye un año de satisfacciones y de desiluciones. Sufrimos la discriminación en la Pauta publicitaria del ejecutivo provincial sin ninguna explicación lógica desde hace más de un año y sólo podemos entenderlo desde nuestra indpendencia de criterio y de opinión.-

Desde hace poco más de tres meses lo denunicmaos en cada fin de semana y sin embargo ni el INADI se ha preocupado del tema lo que habla de lo mal que estamos en cuanto a libertades y derechos no sólo en lo político o social, sino en todos los aspectos donde la irresponsabilidad de algun dirigente se lleva por delante lo que quiere a pura prepotencia.-

Esperamos tener espalda para soportar estas situaciónes ya que no queremos claudicar en nuestra independencia de criterio, no tenemos por qué y no corresponde en democracia.

Nosotros también tenemos nuestros pergaminos en la lucha por establecerla y defenderla, no vamos a retroceder ni para tomar envión. Veremos que puede ocurrir.-

Deseamos agradecerles infinitamente a todos, el que nos hayan acompañado, sugerido, aportado, criticado con ánimo de mejorar y siempre en el entendimiento de nuestras limitaciónes, que intentamos e intentaremos superar.-

Un agradecimiento especial a los actores de nuestra realidad y que conforman el núcleo generador de las informaciónes que a Uds. interesan y por supuesto a quienes han colaborado con sus opiniónes y editoriales a enriquecer nuestro contenido y la formación de quienes nos siguen.-

Y claro, A NUESTROS AUSPICIANTES, sin los cuales estas intenciónes no podrían llegar a tantos seguidores.

¡¡ A TODOS MUCHAS GRACIAS Y MUY FELIZ AÑO NUEVO !! y a quienes puedan hacerlo, solicitamos una oración por nuestra Argentina y su futuro.-