Hoy es la audiencia para operar de las Aerolineas de bajo costo.

Los vuelos low cost, cada vez más cerca: la empresa Flybondi pidió operar 99 rutas aéreas. Es un pedido por 15 años y se suma al interés de las aerolíneas Alas del Sur, Andes, American Jet y Avianca. Hay cinco aerolíneas de bajo costo interesadas en operar en la Argentina.-

Cuatro días antes de que el 2016 finalice, una nueva audiencia pública sorprenderá a los argentinos. Y no se trata de una audiencia más por el gas o la luz. El martes 27 de diciembre desde las 9 de la mañana, el Ministerio de Economía será el marco de la presentación de cinco líneas aéreas low cost (bajo costo) que buscan comenzar a operar en suelo local desde 2017.

Hace 11 años que no se hacía una audiencia de este tipo, y la aerolínea Flybondi (el nombre parece un chiste: Fly=vuelo Bondi= por colectivo) llamó la atención entre todas al pedir operar 99 rutas aéreas, según publicó el Boletín Oficial esta semana bajo la Administración Nacional de Aviación Civil. Con su eslogan de "bolar con B larga" (de barato), la empresa de origen suizo ya había confirmado su arribo a la Argentina, y este documento lo deja en claro.

Hay un dato que llama la atención. El pedido para operar las rutas desde Buenos Aires no se hace desde Aeroparque ni desde Ezeiza, sino desde el aeropuerto de El Palomar La explotación de todas esas rutas no será de forma inmediata, y la compañía pidió 15 años para operar. "FB LÍNEAS AÉREAS S.A. solicita concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte", consignó en el Boletín Oficial. Es por eso que todas las rutas no se van a operar de forma automática, sino paulatina, una vez que hayan sido oficialmente aprobadas.

Pero Flybondi no está sola, y otras cuatro aerolíneas también hicieron pedido para operar otras rutas. Ellas son Alas del Sur, Andes, American Jet y Avianca. A continuación, éstas son algunas de las rutas pedidas

1. FLYBONDI: de las 99 rutas pedidas, 53 son nacionales y 43 internacionales. Las primeras 35 enumeradas en la lista salen desde Buenos Aires desde el aeropuerto de El Palomar a ciudades como Puerto Iguazú, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Salta, Río Gallegos, Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, San Luis y Rosario, entre otras.

Según el blog especializado Aviación Online, el negocio de low cost necesita mucho volumen, por lo cual "el pedido no sorprende", en referencia a la cantidad de rutas. Pidió también rutas de vuelos de cabojate desde Rosario, Córdoba, Salta y Mendoza, como así también vuelos internacionales con las rutas Buenos Aires-Santa Cruz de la Sierra; Buenos Aires-San Pablo y otros 12 destinos de Brasil, como así también a Santiago de Chile, Bogotá, Caracas y Punta del Este, entre otros. Desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, pidió volar a San Pablo, Curitiba, Río de Janeiro, Porto Alegre y Santiago de Chile.

2. ALAS DEL SUR: esta aerolínea pidió 21 rutas. Es una aerolínea de vuelos privados de Córdoba, por lo cual allí estará su base de operaciones. Entre las rutas nacionales se encuentra la de Córdoba-Buenos Aires- Rosario, Córdoba-Buenos Aires-Bahía Blanca-Santa Rosa-Viedma.

¿Cuál fue el pedido en torno a los vuelos internacionales? Busca aterrizar en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Miami (Estados Unidos), Barcelona (España), Roma (Italia) y la ruta Córdoba-Buenos Aires-Los Ángeles- Shangai. La ciudad china como destino no es casual: Alas tiene el respaldo de capitales del gigante asiático.

3. ANDES LÍNEAS AÉREAS: esta empresa solicita siete nuevas rutas desde Buenos Aires. Ellas son, entre otras, Buenos Aires-Rosario-Resistencia-Posadas-Puerto Iguazú; Buenos Aires-San Miguel de Tucumán-Santiago del Estero-Salta-San Salvador de Jujuy; Buenos Aires-Córdoba-Santiago de Chile, Buenos Aires-Córdoba -Lima y Buenos Aires-Córdoba-San Pablo, entre otros.

4. AMERICAN JET: pide nueve rutas, todas que parten desde Neuquén. Algunas son Neuquén-Rosario-Buenos Aires (Aeroparque)-Punta del Este: Neuquén-Córdoba-Rosario-Porto Alegre; y Neuquén-Córdoba-Resistencia-Asunción (Paraguay).

La ruta Neuquén-Temuco-Santiago de Chile finalmente será realidad si se habilita, puesto que los habitantes de la provincia suelen cruzar a la región de la Araucanía en auto, y los pasos terrestres suelen estar muy cargados durante los fines de semana largos. Según medios locales, ofrecería dos frecuencias diarias con 20 pasajeros por vuelo.

5. AVIANCA: la aerolínea de origen colombiano pide 16 rutas para desarrollar en los próximos 15 años. Todas parten desde Buenos Aires y llegarían a ciudades como Santa Fe, Rosario, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Concordia, Sunchales, entre otros. Concordia, Tandil y Paso de los Libres son destinos que otras empresas no solicitaron.

Las aerolíneas pueden mantener bajos costos por operar con volumen, en aeropuertos secundarios y en general, no permiten cancelaciones y hay que pagar un monto extra por el equipaje. (Infobae)