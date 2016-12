Prat Gay es retirado del gobierno

El ex JP Morgan se enteró esta mañana que lo despedían. Su reemplazante estaba en la playa y tampoco sabía. Así de desprolija fue la sorpresiva salida del Ministro de Hacienda y Finanzas, el primer ministro en renunciar en la era macrista.-

Quien le comunicó el despido fue su némesis, Marcos Peña, que no disimuló en la conferencia de prensa posterior, de la que no participaron ni el ministro saliente ni su reemplazo, que el ex JP Morgan no había renunciado sino que el presidente había pedido que lo hecharan.-

Tampoco disimularon en el equipo de Peña, presente en la conferencia, que Prat Gay se había “sorprendido” por la decisión de Macri. La reacción de Prat Gay, además de sorpresa, fue mala: por un lado, en su entorno filtraron que podría presentarse como candidato a presidente en 2019 y hasta que podría hacer campaña por Martín Lousteau en la Ciudad.

La desprolijidad del Gobierno en el anuncio quedó en evidencia por un detalle que adquiere relevancia por la manía del Gobierno, en especial por el ala comandada por Peña, por tener controlada la faceta discursiva y comunicacional antes que cualquier otro aspecto de la política. Una vez anunciado al nuevo ministro, miles de usuarios de Twitter reprodujeron tweets de Dujovne en los que criticaba al Gobierno y a algunas de sus figuras principales. (LPO y propia)