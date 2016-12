Macri y Prat Gay tras la "despedida"

Con un envidiable paisaje y bajo el silencio inconmovible del Sur, el presidente Mauricio Macri se reunió con su exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en Villa La Angostura para darle explicaciones cara a cara sobre su salida, encarar la transición y suturar cualquier tipo de descontento. Mauricio Macri quiso ofrecerle a Alfonso Prat Gay un cargo en el exterior luego de echarlo del ministerio de Hacienda y Finanzas pero el economista lo rechazó.



Lo hizo luego de de pedirle la renuncia esta mañana a través de Marcos Peña, Macri citó al ex JP Morgan a su country en Villa La Angostura, adonde estará de vacaciones hasta el 8 de enero. El ex ministro, que continuará formalmente en el cargo por una semana, se tomó un avión para almorzar con el presidente. Fuentes del Gobierno confirmaron que Prat Gay le dijo a Macri que por ahora no quería ningún cargo, aunque dejó abierta la puerta para "más adelante".