Alertan sobre problemas en las prestaciones del PAMI

El conflicto entre las farmacias y el PAMI, por una deuda de 2000 millones de pesos, ha dejado a los jubilados y pensionados sin medicamentos en gran parte del país. Las farmacias afirman que esta situación es insostenible, mientras que desde la obra social de los jubilados niegan la deuda. Ahora, desde el sector sindical alertan sobre el estado general de las prestaciones.-



Para Rubén Grimaldi Secretario General de la U.T.E.R.A y representante de los trabajadores de PAMI, esta situación es lamentable. El dirigente gremial sostuvo en un reportaje que los únicos perjudicados son los jubilados. Grimaldi declaró que: "Hoy el PAMI tiene serios problemas prestacionales. Si un jubilado no recibe su medicamento puede morir. En otros casos, los abuelos esperan horas arriba de una ambulancia hasta que pueden ser internados. Hoy se suspenden cirugías por falta de pago a las clínicas".

El dirigente gremial afirmó que el próximo martes se reunirá con el Director del PAMI, Carlos Regazzoni, para tratar el tema de las prestaciones médicas. También lamento que en la obra social se haya creado una superestructura que solo generó mas burocracia. Al mismo tiempo, criticó el reemplazo de personal de carrera por funcionarios políticos. Por otra parte, pidió la normalización del organismo para tener un mayor control de los gastos que realiza el organismo.

El conflicto que PAMI mantiene con las farmacias no es un problema aislado. La semana pasada, las clínicas privadas agrupadas en la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa), se declararon en alerta. Un paro en este sector no solo agravaría la falta de camas sino otro tipo de prestaciones. A principios de mes, el PAMI cambio los contratos de los médicos de cabecera. Esta medidas también trajo problemas.

Hay zonas donde al darse de baja los contratos de los médicos no han ingreso nuevos médicos al sistema. El I.N.S.S. J y P (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) conocido como P.A.M.I es una persona de derecho publico no estatal. Esto quiere decir que no es parte del estado, posee autonomía financiera y administrativa. Actualmente se encuentra intervenido por el gobierno nacional. (Prensa Utera)