Argentina: Complicidad, silencios y Estado ausente

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): Un día nos dijeron..."Argentina está condenada al éxito" y lo único cierto de aquella frase fué que "Argentina está condenada". Condenada a seguir soportando malos dirigentes, corruptos, mentirosos y con todos los vicios que fue adquiriendo la clase que dicen representar, a lo largo de la historia y mas evidente con los gobiernos populistas desde hace muchos años.



Nos damos el lujo de tener a un Santo Padre Argentino, pero politizamos toda su actividad cada vez que lo mencionamos en alguna actividad relacionada con el país. Nos dicen desde el Vaticano que no vendrá a su tierra "ya que no están dadas las condiciones" (?) y la pregunta surge de inmediato porque ¿de que condiciones habla la Santa Sede al justificar la ausencia del Papa Argentino en su pais?.

Si es por seguridad, resulta imposible creerlo pues lo hemos visto en territorios que parecen volcanes a punto de erupción, rodeado de terroristas, atentados, muerte, violencia de todo tipo sin que tuviera un rasguño. Nos mostraron a los ciudadanos la visita que realizó el Santo Padre a los países hermanos, de los cuales nos separan apenas un rió como los casos de Bolivia, Paraguay o Brasil y mas aún, durante todo el año 2016 no se produjo su llegada sabiendo que no existía impedimento que lo vinculara con alguna actividad proselitista por parte de algún partido político ya que las elecciones se producirán en el año 2017.

Tenemos la angustia de soportar frente a nuestros ojos, el dolor que representa la pobreza que afecta a mas de 13 millones de hermanos y todavía debemos aguantar a impresentables que han ocupado cargos de responsabilidad y autoridad para decidir la forma de disminuir semejantes cifras de indigencia y no lo hicieron, pero se llevaron hasta los teléfonos y computadoras de sus lujosos despachos, pero ahora quieren hacer creer al pueblo que la culpa de todo este incierto futuro que nos espera, se debe al nuevo gobierno.

Los docentes, metalúrgicos, petroleros, camioneros, empleados públicos y muchos profesionales mas, vienen padeciendo hace años la angustia de no saber hasta que fecha del mes le alcanzará lo que percibe como salario. Las deudas en los hogares se han convertido en flechas que cada día apuntan al corazón de las familias, ocasionando en muchos lugares deterioro social colectivo porque ya nadie puede ayudar a nadie.

En nuestro país, las frases "fabricadas" por la diligencia como "Derechos Humanos, justicia social, distribución de la riqueza, solidaridad social, reconstrucción del tejido urbano, articular con los gobiernos", lo único que han producido es un enorme desbalance entre la verdad y la mentira que, lamentablemente, hoy estamos descubriendo y para muchos, no con asombro porque ya veníamos conociendo desde mas de una década la metodología que se utilizaba desde el poder para hacer creer a la clase menos beneficiada por el "modelo" que "el proyecto" era ir por todo, pero no se le decía a los pobres el verdadero significado del "ir por todo" y fueron por todo, a tal punto que no nos dejaron nada, pero ahora protestan como si fueran víctimas de una dictadura que los desplazó del poder, olvidando que en medio de ellos y lo que hay ahora, hubo millones de ciudadanos que fueron a las urnas y dijeron basta.

Un sacerdote que luchaba en soledad contra el narcotráfico, apareció colgado en un campanario en su parroquia de Tucumán y es fácil darse cuenta que esa tragedia tiene culpables porque quienes debían ocuparse de esa problemática, siempre han estado ausentes, en ese o cualquier pueblo de la nación, llámense gobernadores, intendentes, policías, jueces, legisladores que deben cambiar las leyes y gobiernos nacionales que no aplicaron con toda la fuerza el poder que la propia Constitución les autoriza.

Los jóvenes ya no tienen ejemplo que vengan de los mayores porque entre una y otra generación, se ha creado una competencia, producto de la inmadurez de los mayores que se creen víctimas de un sistema que ellos mismos han creado por medio de la complicidad, con sus silencios y falta de compromiso.

Argentina son los argentinos, no nos engañemos. Tenemos a un Maradona derramando fama y dólares pero con una gran falta de cultura, Un Messi que desde pequeño dejó el país y no tiene la menor idea de lo que representa la nacionalidad y así infinidad de ejemplos de ciudadanos que nos representan en todo el mundo para que nosotros después busquemos excusas que nos permitan apartarnos de una imagen mentirosa cuando la realidad es otra y todos la conocemos.

Somos lo que somos y no queremos aceptarlo, por ello quizá, nos va como nos va. El Papa, Messi, Maradona, Ginóbili, solo representan un deseo que nuestro corazón abriga y es el de sentirnos reconocidos como los mejores pero lamentablemente fuera de nuestras fronteras hay gente que piensa de manera absolutamente opuesta a nosotros y nos lo hace ver a la hora de catalogarnos.

No somos tan buena gente y tampoco los peores, pero no hacemos nada para mostrarle al mundo ...¿que somos? "Nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que nosotros creemos tener." Jules Renard (1864-1910) Escritor y dramaturgo francés.

(*) Ricardo Bustos - Locutor Nacional - Comunicador / Capioví - Misiones