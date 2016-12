Señores políticos, 2017 está cerca...no se duerman

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): Recuerdo cuando era niño, en los colectivos, subtes o trenes, siempre había vendedores ambulantes que "por un módico precio" (según decían) ofrecían una variedad de productos cada día a los circunstanciales pasajeros, pero a su libreto le agregaban un... "y como si esto fuera poco...por el mismo precio usted se lleva esta magnífica lapicera que escribe con cinco colores diferentes de tinta"....



Pues bien, esta grosera introducción contrasta con el tema que hoy nos llena de dolor a quienes vivimos en la Provincia de Misiones porque hemos sumado un accidente mas con víctimas fatales, esta vez cerca de mi domicilio sobre la Ruta Nacional 12 a la altura de Capioví y en una curva que tiene excelente visibilidad y no representa peligro toda vez que se conduzca con prudencia por no tener obstáculos visuales.-

Si es cierto que uno de los vehículos perdió una rueda y por ello se produjo el siniestro, algo no anda bien con el tema de la verificación técnica del automóvil o nadie controla el estado en que se encuentran muchos vehículos. Lamentablemente quizá no sea noticia un accidente mas, aunque debería serlo porque es tremenda la cifra que se está produciendo como promedio de fallecidos o heridos, pero lo que si es grave y no encuentro respuesta hace años por parte de ninguna gestión política, es la urgente y necesaria descentralización sanitaria para atender a la comunidad en este o cualquier caso que requiera de Hospitales, al menos de media complejidad ubicados en lugares estratégicos del trayecto sobre cualquier ruta del país (porque el tema que nos convoca no es exclusividad de Misiones..hay lugares peores)

Existen ejemplos contundentes que no dejan lugar a dudas. Ante un accidente como el ocurrido ayer domingo en Capioví, se debe recurrir a Nosocomios ubicados a 70 o 120 kilómetros porque en medio de ese espacio, nada nos asegura una confiable atención con una complicidad especial. Imaginemos pues que, desde la llegada de la ambulancia al lugar del hecho, hasta el ingreso del paciente a la sala de guardia del hospital, el tiempo transcurrido, nunca será menos de una hora, en el mejor de los casos y allí, poco o nada tiene de valor la dedicación o profesionalismo de los encargados en salvarnos la vida.

Ayer volví a ver la desidia política. La provincia de Misiones es tan bella que dan ganas de vivirla, pasear por sus rutas observando y disfrutando de su hermoso paisaje porque la naturaleza le dio el privilegio de mostrarse en toda su inmensidad con su vegetación y paisajes, ayudado por su ondulante geografía.

Transitando por la ruta nacional 14 desde la localidad de San Vicente en sentido sur norte, después de un año de haber pasado por el mismo lugar, abrigaba la esperanza de ver algún cambio en su trazado, teniendo en cuenta que desde San Pedro hasta la ruta 17 que une El Dorado con Bernardo de Irigoyen solo faltaban 31 kilómetros de pavimento para que por fin, la ruta nacional 14 que en todo su trayecto se encuentra en magnífico estado, se convierta en la verdadera ruta del Mercosur, pero no fué así.

Lamentablemente el ripio en muy mal estado, hace imposible transitar esos 31 kilómetros ya que desarma todos los autos y a todos los viajeros que tienen como destino Brasil, se les obliga a transitar unos 40 kilómetros por la ruta 20 hasta ingresar a la ruta 17 que los lleva a la Aduana fronteriza con el vecino país. Esa ruta 17, es una verguenza, los únicos carteles que posee indican que los próximos kilómetros son zona de baches y algo peor representa la soledad del lugar porque llegado el caso de algún inconveniente, no hay señal de celulares, parajes, pueblo o Villa y mucho menos algún Centro de Salud que nos permita recibir alguna ayuda transitoria.

En el mismo orden la ruta nacional 12 que cumple con toda su fatiga y terrible deterioro en su asfalto las funciones al límite de transitabilidad, aún tiene puntos emblemáticos que entorpecen el normal desarrollo del viaje.

He podido comprobar una vez mas que todos los ingresos a las localidades de Puerto Rico, Montecarlo, El Dorado y Esperanza, que el anterior gobernador junto a los intendentes lugareños, anunciaban hace casi dos años, serían parte de las obras que iban a permitir mayor seguridad a todos por igual, se encuentran paralizadas y en un estado de abandono que producen impotencia.

A ello, como si fuera poco, debemos sumarle que desde la última gran inundación, cedieron las bases y hubo que iniciar la reconstrucción con los trabajos de reemplazo de losas sobre el Puente Paranay Guazú, en el KM 1502 de la RN N°12, algo que obliga a transitar por una sola mano de ida y vuelta con las demoras lógicas que ello produce. Cuando se licita una obra de esta magnitud, obviamente ya está aprobado el presupuesto y el tiempo que demandará su construcción, pero en ningún contrato se especifica la cantidad de personal especializado que deberá presentar la Empresa adjudicataria para realizar esos trabajos y es allí donde se produce la demora en la finalización de la obra porque en vez de contratar 100 obreros, lo hacen con la mitad, mientras que este tipo de tareas requiere de mayor cantidad.

La realidad indica que cuando la zona es crítica, una obra debe culminar de la manera mas urgente, agotando todos los recursos aunque haya que contratar mas gente y abonar jornales que redundarán en un doble beneficio porque generarán mano de obra que escasea y a la vez cumplir con los plazos lógicos de toda licitación.

Volviendo al comienzo de esta reflexión, el comentario del vendedor ambulante, me lleva a compararlo con lo que estamos viviendo en todo el interior del país con aquello de..."por si todo esto fuera poco" porque son tantas las carencias que tenemos los ciudadanos que habitamos el inmenso interior argentino que no alcanzarían las páginas para comentarlas.

En la mayoría de las provincias norteñas, hay en estos momentos, obras casi faraónicas que pretenden ser extensas autovías, abandonadas, con sus máquinas arrumbadas a un costado del camino, carteles que indican precaución, tambores de aceite pintados que hacen las veces de balizas y baches por todos lados, pero con unos enormes carteles que nos dicen "Aquí la nación crece".

32 por ciento de pobreza en Argentina nos debe llenar de angustia, pero por sobre todas las cosas reflexionar y dejar de mirarnos el ombligo. Todos sabíamos que se estaban robando hasta las canillas y nadie decía nada. Cada día surgían los planes sociales como lechuga de la quinta y veíamos las colas de los pobres e indigentes todos los meses en los bancos o el Correo.

Los chicos dejaban la Escuela porque era mas entretenido el celular o el ocio y las chicas se convirtieron en mujeres sin quemar las etapas lógicas de una juventud feliz con las consecuencias que todos conocemos. Los mujeres y hombres que hicieron a este país próspero, generoso y solidario, nuestros abuelos, en su gran mayoría terminaron percibiendo unos miserables $ 5600 por mes para tratar de seguir respirando porque para mas no les alcanza y de eso nadie habla.

Alguien dijo un día que en argentina se toma mucho "jarabe de pico" y se hace poco, quizá haya llegado la hora de darnos un baño de sinceridad y aceptar que no somos un país con buena gente porque la realidad nos muestra todo lo contrario.´

"Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera." Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.)

(*) Ricardo Bustos - Locutor Nacional - Comunicador / Capioví - Misiones