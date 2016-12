Juicio de responsabilidad contra los actuales y anteriores Intendentes y Secretarios de Hacienda Municipal

El Tribunal de Contralor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche dictó la sentencia Nº 5 en el expediente Nº 001/2016, en el cual luego de una investigación preliminar, el Instructor Sumariante solicitó el formal inicio de un juicio de responsabilidad contra los actuales Intendente y Secretario de Hacienda de la Municipalidad, Ing. Gustavo Gennuso y Cr. Ariel Gomis.-

Ello así, por considerarlos "prima facie responsables de no haber reintegrado fondos específicos al cierre del ejercicio fiscal 2015, tal cual lo fija el Art. 44º del Reglamento de Contabilidad aprobado por Ord. 669-CM-91"; y contra la ex Intendente Lic. Maria Eugenia Martini y su Secretario de Hacienda, Cr. Guillermo Pérez Gallinger, "por la utilización de fondos específicos para financiar gastos corrientes, no habiendo reintegrado los mismos a la finalización de sus funciones con fecha 9/12/2015 y no constando que se haya previsto un mecanismo de reintegro de los fondos utilizados al cierre del ejercicio fiscal, estimándose que por su significación dicho mecanismo debió ser explicitado al finalizar sus funciones".-

El Tribunal en su sentencia se apartó del temperamento propiciado por el Instructor Sumariante, invocando los Sres. Vocales distintas razones, siendo sin embargo contestes en el alcance de los hechos que pueden considerarse probados.

En tal sentido, coincidieron en que durante el ejercicio 2015 se utilizaron de fondos que tenían previsto expresamente un destino determinado, para otros fines, no habiendo sido restituidos al 8/12/2015 a sus cuentas originales por la ex Intendente Señora Maria Eugenia Martini y el ex Secretario de Hacienda Cr. Guillermo Perez Gallinger. El importe de los montos utilizados para otros fines asciende a la suma de $ 75.528.922,05 (pesos setenta y cinco millones, quinientos veintiocho mil novecientos veintidos con cinco centavos), habiéndose verificado por parte del Instructor sumariante que dicha “utilización de fondos específicos tuvo por finalidad financiar gastos corrientes”, básicamente, “salarios de la planta municipal”, y que los movimientos de ese dinero se encuentran registrados en el sistema contable municipal.

Sobre la base de tales hechos, los Sres. Vocales Cra. Denise Casatti y Damián Fuentes, consideraron que la actuación de los Funcionarios de la gestión gubernamental anterior habrían incurrido en el delito de malversación de caudales públicos previsto por el Art. 260 del Código Penal, que sanciona al "funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare, una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados".

Consideraron asimismo los Sres. Vocales que a dicha conclusión no obsta la vigencia del art. 44º de la Ord. 669-CM-91 de Contabilidad, norma que permite la utilización transitoria de "recursos con afectación específica" para hacer frente a situaciones de "iliquidez de caja", sin que ello importe "cambio de financiación ni del destino de los fondos, debiendo regularizarse dentro del ejercicio financiero". Ello así, ya que una ordenanza no podría introducir modificaciones al Código Penal condicionando la configuración de un delito, pues se trata de una materia que fue expresamente delegada por las Provincias a la Nación, que legisla sobre dicho asunto de manera excluyente para todo el territorio, conforme Arts. 31 y 75 inc. 12 Constitución Nacional.-

Pero además porque pese a la aparente contradicción ambas disposiciones conviven en el ámbito que les es propio: el Art. 44 de la Ord. 669-CM-91 de Contabilidad autoriza administrativa y contablemente en el orden local la utilización transitoria de recursos con afectación específica para ser aplicados a otros destinos, debiendo ser reintegrados a su cuenta de origen, en tanto que el Art. 260 del Código Penal reprime la disposición –en sentido lato, definitiva- de los recursos específicos a otro destino, siendo evidente que el reintegro de los mismos descartaría la configuración del ilícito en virtud del principio de lesividad, por ausencia de afectación jurídica que legitime la facultad punitoria estatal.

Entendieron los Sres. Vocales Cra. Denise Cassati y Damian Fuentes, que la obligación de restituir los fondos con destino específico a su cuenta de origen efectivamente pesaba sobre los funcionarios que asumieron la decisión de su utilización para otros fines -Martini/Perez Gallinguer-, pese a que por expiración del mandato hubieran dejado la gestión gubernamental unos días antes del "cierre del ejercicio", porque eso es lo que se ajusta al espíritu de la ordenanza, que se refiere genéricamente a la situación que se presenta mayoritamente, es decir, aquella en la que el cierre fiscal se produce durante la vigencia del mandato del funcionario que dispuso de los fondos; a la lógica propia del sentido común -quien utiliza los fondos para otro destino es quien debe preveer los mecanismos necesarios y suficientes para su reintegro a la cuenta de origen, siendo ello de su exclusiva responsabildad-; y a lo que resulta razonable en la práctica, pues sería absurdo hacer pesar sobre el intendente ingresante y su Secretario de Hacienda - en este caso, Gennuso/Gomis- la obligación de reintegrar los fondos desviados por su predecesor, en el plazo de los pocos días disponibles entre la asunción del cargo y el cierre del ejercicio fiscal.-

Por último, aludieron los Sres. Vocales que los hechos presuntamente delictivos ya están siendo investigados por ante la Fiscalía Nº 3 local. Dicha circunstancia, por un lado, torna innecesario efectuar una nueva denuncia, con la que sólo se propendría a un desgaste inútil del aparato estatal sin finalidad plausible alguna; y por otro veda la posibilidad de investigación en esta sede de los mismos hechos, imputados a las mismos personas, con responsabilidades análogas, es decir, de naturaleza penal o sancionatoria, ello por aplicación del principio non bis in idem derivado del Art. 18 de la Constitución Nacional.-

La Sra. Vocal Dra. Julieta Wallace, por su parte, señaló que si bien la Sra. María Eugenia Martini –intendente mandato cumplido– utilizó fondos transferidos por el Estado Nacional al Estado Municipal para hacer frente a gastos corrientes, su actuación en tal sentido resulta ajustada a derecho, pues en ejercicio de la autonomía municipal -Constitución Nacional, artículo 123; Constitución de la Provincia de Río Negro, artículo 225; Carta Orgánica Municipal, artículo 4°-, el Concejo Deliberante delineó un régimen jurídico contable propio, el Reglamento de Contabilidad estatuido por ordenanza N° 669-CM-91, cuyo artículo 44º establece: “Los recursos con afectación específica, podrán ser utilizados transitoriamente para hacer frente a situaciones de iliquidez de caja.

Dicha utilización que será dispuesta por el Secretario de Economía o por el Titular del respectivo Organismo Autárquico no significará cambió de financiación ni del destino de los fondos, debiendo regularizarse dentro del ejercicio financiero.” La intención del legislador ha sido evitar un daño mayor frente a una posible iliquidez de caja y tendiendo al mismo tiempo y dentro de la órbita de las arcas públicas municipales recursos que si bien están previstos para un destino específico, pueden ser utilizados siempre que los mismos sean restituidos al cierre del ejercicio financiero.

La norma no prevé límite al uso de dichos fondos, requiriéndose los siguientes elementos: el uso de fondos con afectación específica frente a iliquidez de caja; y su restitución al cierre del ejercicio financiero, esto es al 31 de diciembre de cada año calendario, siendo tal interpretación de la norma la reiteradamente asumida en forma histórica, toda vez que la mecánica del uso de fondos con afectación específica ha sido utilizada por anteriores gestiones de gobierno, a sabiendas del Tribunal de Contralor de ese entonces, que ha estado en sus pronunciamientos anteriores estrictamente a la falta de restitución de los fondos utilizados al cierre de los ejercicios fiscales, sin que se hubiera juzgado delictiva la conducta desplegada por los funcionarios, justamente porque el ordenamiento jurídico municipal en ejercicio de su autonomía concibe en la conducta detallada en el artículo 44º citado un accionar conforme a derecho: no hay conducta jurídicamente reprochable, si hay norma que la habilita.- No existen antecedentes en este Tribunal de Contralor en que se hubiera analizado la conducta desplegada por los funcionarios competentes como jurídicamente reprochable en los términos del Código Penal Argentino.

Es que resulta inadmisible en el marco de los deberes de funcionario público la apreciación tardía de la presunta comisión de un delito; si hoy el mismo hecho juzgado se considera delito, ayer debió considerárselo también. Afirmar lo contrario es analizar el mismo hecho con distinta vara, lo cual resulta inadmisible para un órgano de control cuya mayor garantía para la ciudadana debe ser la imparcialidad. Afirmó en esa línea la Sra. Vocal que tanto el Tribunal de Contralor -incluso con el reciente envío de un proyecto de ordenanza que reforma del Art. 44º en cuestión-, como el Concejo Municipal, han convalidado legal y sistemáticamente año tras año la conducta desplegada por los funcionarios a cargo del Poder Ejecutivo que utilizaron el dispositivo previsto por el Reglamento de Contabilidad Municipal.

Finalmente, aludió la Sra. Vocal Dra. Wallace a que el proceder de la ex intendenta mandato cumplido Sra. Martini ha sido conforme a derecho no sólo porque una norma específica en la materia así la habilitaba, sino también porque interpretar que la conducta analizada es jurídica y penalmente reprochable, importa un apartamiento del principio de razonabilidad derivado de los arts. 28 y 33 de nuestra Carta Magna, que excluye la posibilidad de toda arbitrariedad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos y que obliga a dar a la ley un contenido razonable, justo, valioso.

A todo evento, habida cuenta de la investigación penal que se está llevando a cabo y en cuenta del principio constitucional que veda la doble persecución y castigo por un mismo hecho, corresponde no avanzar en el presente proceso administrativo, motivo por el cual se postula su archivo.

En relación al actual Intendente -y su Secretario de Hacienda-, si bien es quien tenía la responsabilidad y estaba en condición de proceder a la devolución de los fondos específicos al cierre del ejercicio -el mandato de la Intendenta saliente Lic. Martini finalizó 9/12/2015-, en aras de cumplimentar con el criterio de razonabilidad y justicia que debe imperar a la hora de interpretar las normas al caso concreto, es claro que suena al menos irrazonable y desproporcionado iniciar un juicio de responsabilidad al Intendente cuya obligación debía cumplir, toda vez que quedó comprobado en autos el no uso de recursos con afectación específica de su parte al 31 de diciembre del año 2015, por lo que no corresponde el inicio de juicio de responsabilidad a su respecto.

En definitiva, por las razones sintetizadas, el Tribunal de Contralor resolvió desestimar el inicio de un juicio de responsabilidad contra la ex Intendente Lic. María Eugenia Martini, el ex Secretario de Hacienda Cr. Guillermo Perez Gallinguer, el actual Intendente Ing. Gustavo Gennuso y el actual Secretario de Hacienda Cr. Ariel Gomis, y dar intervención a la Sindicatura General de la Nación, remitiendo copia de la presente y poniendo a disposición la información recabada en estas actuaciones.-

Firman la Cdra. Denise Casatti - Presidente / Dra. Julieta Wallace - Vice presidente y Sr. Damian Fuentes - Vocal del Tribunal Municipal de contralor