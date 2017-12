Desesperada búsqueda de una adolescente en Villa La Angostura

Este martes 19 a las 19hs Bahiana Carmoney salió al parque de su casa, ubicada en la calle Lanin al 128 en el barrio Los Volcanes, y no la vieron más. La madre advirtió la ausencia a las 19:30 y salieron a buscarla, pero no la encontraron. (ULTIMO MOMENTO: FUE ENCONTRADA)

Según detalló la hermana Rocío, al momento de su desaparición Bahiana, de 13 años, “ vestía jean azul, ojotas blancas, una remera blanca manga corta con bolados, mide 1,60 y es de tez morena”. “Tiene 13 pero parece una chica de 18 o 19 años”, asegura.

Relata que la menor había salido al parque a regar. Tienen un parque grande con salida a dos calles. “No sabemos si se acercó al portón, si pasó un auto y la agarraron. Nadie vio nada”, comenta.

La chica desapareció con lo que tenía puesto. En la casa quedó el celular, Tablet, zapatillas y todas sus cosas. “Nadie vio nada, acudimos a la policía, al colegio -va al colegio de Los Andes- , de sus amigas, compañeras, y no se comunicó con nadie”, agregó.

Bahiana va a la Escuela privada de Los Andes y pasó a 2do.- año. “Ella no es de salir a fiestas, no se junta con amigas, está en casa las 24 horas. Sale a clases de Viola, pero no tenía ganas de ir en el último tiempo. Se quedaba acá en casa, vamos a la iglesia, fuimos de viaje hace poco y llegamos el lunes. Estaba bien, no había nada raro”, agregó.

“Tenemos miedo que capaz no se anima a volver a casa, pero nos enteremos que hay en una red de trata en Villa La Angostura. Lo tenemos confirmado, sabemos quién es el que estaría llevando y trayendo chicas. Es una persona de acá y lo denunciamos”, aseguró la joven.

Bahiana vive con su hermana Rocío, de 20 años, otra hermana de 21 y sus padres.

A las 21 del martes la familia radicó la denuncia en la policía y en la fiscalía. Por cualquier dato, llamar al 4494584, +54 9 294 462-5949 2944598042 - 2944702340 - (Diario Andino VLA)