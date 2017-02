Detuvieron a César Milani por secuestros durante la última dictadura

SIN QUE LA NOTICIA PIERDA LA RELEVANCIA QUE TIENE, QUE NO NOS QUITE LA VISTA DE LO ACTUAL QUE ES EL CASO CORRUPTO DEL CORREO. El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó detener al ex jefe del Ejército del kirchnerismo luego de indagarlo. Quedó alojado en una cárcel federal de La Rioja. Está acusado por tres secuestros.



El ex jefe del Ejército durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, César Milani, fue detenido este viernes en La Rioja por orden del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena.

La aprehensión se registró luego de que Milani acudiera a la declaración indagatoria a la que había sido citado en una causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y su hijo, Ramón Olivera, en 1977, y la detención ilegal de Verónica Matta, en 1976. El Poder Judicial cree que Milani participó en ambos operativos.

Tras declarar durante tres horas, Milani fue trasladado a la Unidad Penal de La Rioja, que depende del Servicio Penitenciario Provincial. Poco después, la defensa de Milani presentó un pedido de excarcelación, que fue rechazado por el magistrado Piedrabuena. Tras esta decisión, el ex jefe del Ejército fue finalmente llevado a prisión. (Tema y propia)