Abuso sexual: CTA advierte que el Poder Político podría brindar protección a Legislador oficialista

Una vez que tomara estado público la grave denuncia penal que involucra al Legislador Provincial oficialista y gremialista Rubén López -acusado de abusar sexualmente de una mujer de 19 años durante una fiesta llevada a cabo en noviembre del 2016 en una de sus propiedades en la localidad de General Fernández Oro- desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma se advierte que el Poder Político podría brindarle protección, garantizando impunidad.



La Central Obrera alerta sobre esa posibilidad, a partir que testigos señalan que participaron del evento festivo en la mansión conocida como La Ponderosa, poderosos empresarios y altos dirigentes políticos provinciales y de distintas localidades del Alto Valle, dentro de los que se encontraba el propio Gobernador y el Intendente de Cipolletti.



Otro de los aspectos preocupantes para que la Justicia avance, está dado en la pertenencia partidaria del legislador provincial que integra las filas de Juntos Somos Río Negro y responde de manera directa a Alberto Weretilneck.



“Estamos frente a un hecho gravísimo que habría sido cometido por un Diputado oficialista durante una fiesta en la que participaron altas autoridades provinciales y locales. Tenemos que evitar que el Poder Político brinde protección y garantice impunidad a delincuentes comunes que integran el Gobierno", disparó Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro.



“Llegó la hora que la Justicia rionegrina muestre autonomía e investigue en este caso como si se tratara de cualquier hijo de vecino. En esta provincia se puede violar, estafar, vender droga, robar, matar y seguir caminando libremente por las calles si se tiene un cargo político o amistad con algún gobernante.

Eso se tiene que terminar y ésta es una muy buena oportunidad”, arremetió el dirigente sindical y concluyó: “Juntos Somos Río Negro debe revisar con mayor rigurosidad la conducta y los antecedentes penales de aquellos que propone como candidatos, porque no es la primera vez que tenemos la sensación que muchos de los que votan las leyes que luego tenemos que cumplir, son verdaderos delincuentes”.



La Central Sindical exige a la Justicia provincial que no ceda a las presiones del Poder Político y lleve adelante la investigación del aberrante hecho como si se tratara de cualquier ciudadano, convocando a declarar a todas las personas que estaban presentes esa noche, sin importar el alto o importante cargo que ostentan en el Gobierno de la provincia o en algún gobierno local.



En relación a ello, la CTA recuerda sobre las negativas estadísticas que muestra la Justicia rionegrina a la hora de investigar a los funcionarios públicos mientras estos se encuentran en ejercicio de sus funciones o a los dirigentes políticos con algún nivel de influencia. La mayoría de los casos o expedientes judiciales dan cuenta que las investigaciones se dilatan y las sentencias llegan recién una vez que ha transcurrido un largo tiempo desde que el o los imputados no se encuentran más en el poder.



Por último, la Central Gremial espera que el partido político que actualmente es Gobierno en Río Negro revise la conducta de sus integrantes con mayor rigurosidad, como así también sus antecedentes penales a los efectos de evitar exponer a los rionegrinos a la gestión de delincuentes comunes en los poderes Ejecutivo y Legislativo. (Prensa CTA)