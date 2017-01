Una locomotora embistió un Colectivo de Las Grutas

Ocurrió en Avda 12 de Octubre en el cruce con las vías, donde una locomotora del Tren Patagónico embistió a un colectivo con pasajeros que realizaba su recorrido habitual. Afortunadamente no hubo consecuencias mayores salvo daños materiales.-

No habría heridos de consideración aún cuando sí golpeados, de los que se informaron tres personas que fueron trasladadas al Hospital para su revisión y curación. Se trata de la via que sirve de patio de maniobras y embistió al interno N° 30 de la Empresa Las Grutas en su parte posterior.

El accidente ocurrió en la colectora Norte (la visión es dificultosa y la máquina no debería haber venido muy ligero, todo lo contrario) por lo que no se ha visto interrumpido el tránsito vehicular. Se hizo presente Defensa Civil, Hospital y policía de la provincia.-