Caso Muñoz: fiscales no se oponen al sobreseimiento de Poblete

El juez Bernardo Campana firmará probablemente antes de fin de año el fallo que sobreseerá al exsegundo jefe de la Unidad Regional Tercera, comisario Manuel Poblete, que había sido imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por el presunto entorpecimiento en la búsqueda del policía asesinado Lucas Muñoz.

La acusación se caerá porque los fiscales Martín Govetto y Guillermo Lista no se opusieron al pedido de sobreseimiento que pidió el defensor de Poblete, informaron fuentes judiciales.

Campana recibió días atrás la solicitud de sobreseimiento del abogado Marcos Miguel, que defiende a Poblete. El juez notificó del planteo de la defensa a los fiscales para que se pronuncien.-

Las fuentes explicaron que Govetto y Lista no se opusieron a un posible sobreseimiento del comisario. Lista explicó ayer, por intermedio de una secretaria, que no podía informar los fundamentos de su postura porque el juez aún no se había expedido.

Lista promovió meses atrás la acusación fiscal contra Poblete por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es más, hasta pidió que sea citado a indagatoria. El fiscal había impulsado las causas por el presunto entorpecimiento de algunos jefes policiales y oficiales a las tareas de búsqueda de Muñoz, que había desaparecido el 14 de julio último cuando se dirigía a trabajar. Pero después el expediente pasó a manos de Govetto, que investiga el crimen del policía.

Muñoz desapareció antes de que llegara a la comisaría 42 del barrio 2 de Abril, donde cumplía funciones. Durante 27 días estuvo desaparecido. Hallaron su cadáver el 10 de agosto pasado en un descampado, ubicado en las afueras de Bariloche, en cercanías de la Ruta de Circunvalación.

La autopsia estableció que lo ejecutaron de un tiro en la nuca entre 12 y 24 horas antes de que encontraran su cadáver. Estaba vestido con su uniforme y tenía todas sus pertenencias. Hasta ahora, el homicidio de Muñoz está impune.

A finales de julio pasado, el jefe de la Policía de Río Negro, el abogado Mario Altuna, desplazó a Poblete de la Unidad Regional Tercera y otros tres jefes policiales. Después, el gobernador Alberto Weretilnek suspendió y paso a disponibilidad a Poblete y otros altos jefes policiales y oficiales. (Rio Negro y propia)