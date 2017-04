La Camerata Bariloche festejará sus 50 años en la Fiesta Nacional del Chocolate

Será a través de un concierto gratuito este sábado 15 de abril a las 13 horas en el escenario mayor del Centro Cívico. La histórica agrupación iniciará su gira nacional en la ciudad que la vio nacer, en el marco de uno de los eventos más importantes del año de Bariloche.-

La Camerata Bariloche fue creada en el año 1967 por iniciativa del Camping Musical de Bariloche, la Fundación Bariloche y la Academia Interamericana de Música de Cámara. Es la primera orquesta de cámara de la Argentina que ha logrado el reconocimiento internacional, con más de 2000 conciertos, 25 giras internacionales por 33 países, en los más relevantes escenarios del país, de América, de Europa y del Oriente.

En la presentación se escucharán interpretaciones de Rossini, Vivaldi, Kreisler, Bellini, Grieg y Astor Piazzolla. Bajo la dirección de Freddy Varela Montero se presentarán los músicos Elías Gurevich, Demir Lulja, David Bellisomi, Martín Fava (primeros violines); Grace Medina, Daniel Robuschi, Marta Roca Alonso, Pablo Sangiorgio (segundos violines); Marcela Magín, Gabriel Falconi, Silvina Álvarez (violas); Stanimir Torodov, José Araujo, André Mouroux (violoncelos); Oscar Carnero (contrabajo); y Andrés Spiller (oboe).

Andrés Spiller fue parte de la primera formación como becario de la Camerata en sus inicios. Recordó a Alberto Lyzy y Oleg Kotzarew, quienes fueron los que tomaron contacto con la Fundación Bariloche y con la presidenta del Camping Musical Bariloche de aquella época, Consuelo Luelmo, momento en que se creó el Departamento de Música de la Fundación Bariloche, que cobijó inicialmente a la agrupación.

El primer concierto en que se utilizó el nombre de Camerata Bariloche fue en la Biblioteca Sarmiento en 1967. Luego de eso la flamante formación inició una gira por las ciudades de Córdoba, Santa Fe y Rosario, entre otras.

Spiller recordó esa presentación tocando la flauta dulce, en una obra del temprano barroco. “El maestro Lysy me invitó a quedarme pero yo me había presentado para estudiar con una beca en Alemania, aunque no perdí el contacto porque participé como invitado, hasta 1974 que me quedé en forma permanente”, aseguró el músico.

“Bariloche tiene algo de especial para quienes estuvimos en los inicios de la Camerata. Fue una oportunidad enorme para los que formamos parte de esos cursos en aquella época, de las primeras giras, de poder conocer el mundo llevando nuestro arte, la música clásica y de autores argentinos. Sería imposible concebir un festejo sin que esté incluido Bariloche en eso, por el nombre y el nacimiento y por lo que fueron los comienzos de la Camerata”, concluyó.

