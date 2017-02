Paso Samoré, un fenómeno estudiable

Bariloche-Osorno: 3 1/2 horas de auto + 1 hora en Pajaritos + 2 horas mínimo en Aduana de El Rincon. ¿CUANDO LE VAN A PRESTAR ATENCION?

Al enorme flujo de viajantes desde y hacia uno u otro país y las inevitables demoras consecuentes, debemos sumarle el tránsito que se produce en la ruta 231. Ya no es achacable a los camiones la lentitud de la marcha y el aumento del riesgo existente, debe contemplarse si o si, las interminables filas de vehículos que se van formando en el tránsito.-

El domingo por la noche, el tránsito vehicular se asemejaba mucho al existente en Ava. Bustillo hace un par de años atrás. La formación natural de filas de autos detrás de alguno que circula a una velocidad un poco menor, a veces es de más de quinientos metros.-

Para peor, los controles policiales existentes al ingreso a la provincia sumaron más lentitud al tránsito y acumuló vehículos en enormes filas que llegaron a tener hasta cinco kilometros en Dina Huapi... si, CINCO KILOMETROS detenidos detrás de los semáforos que con la intermitencia programada que poseen, permitian el paso de a diez vehículos por vez.-

Cuando uno se acercaba al último de ellos previo al puente sobre el Ñirihuau (luego de casi media hora de vanzar a paso de hombre), se coincidió con aquellos que bandonaban la Exposición Rural y buscaban ingresar a la ruta, lo que motivó la intervención de personal policial para intentar encauzar un enrome nudo de tránsito que quien esto escribe no había visto nunca en la ciudad.-

Para que Ud. tenga una idea: desde poco más adelante hacia Bariloche de la entrada al Camping de Amec podia divisarse la columna interminable de luces de vehículos encolumnados hasta el semáforo mismo avanzando a paso de hombre.-

Paso Cardenal Samoré, vaivenes económicos al margen, registra hoy por hoy un flujo de personas enorme. Las demoras obedecen sin dudas a una falta de infraestructura ya obsoleta y que no puede sostenerse.-

En tanto Migraciones parece contar con los recursos humanos suficientes, es notorio que AFIP-ADUANA no puede continuar así. No tienen personal. El existente apenas puede registrar a quienes egresan o ingresan en los registros computacionales. Estan impedidos físicamente por el flujo de personas, de realizar las habituales inspecciones de vehiculos para detectar cualquier tipo de ilícitos y su finalidad entonces se trastoca.-

Encima las demoras causan mal humor en los paseantes que no comprenden (ni deben hacerlo) el maltrato que reciben. Probablemente Chile no esté mejor equipado que la Argentina pero es notorio y evidente que una cosa es tener 5 personas trabajando para el ingreso y el egreso y otra muy distinta tener el doble. Disponer de gente en la playa de detención del vehículo para el registro y no tenerla.

TODO EN UN PASO FRONTERIZO QUE MERECE POR LO MENOS EN TRES DE LAS CUATRO ESTACIONES, TENER UN FUNCIONAMIENTO DE 24 HORAS QUE PERMITA QUE QUIEN QUIERA Y LOS CAMIONES CIRCULEN DE NOCHE O POR LO MENOS UNA ADUANA INTEGRADA PORQUE ASI... ASI NO VA MÁS.... ¿QUE ESPERAN? (ROSL - 13-02-2017 - 11 hs)