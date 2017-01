¿Tratamiento igualitario en los países hermanos?

Las declaraciónes de Miguel Pichetto sólo visibilizaron una realidad que si bien todos conocemos, la enorme mayoría toleramos en aras del preambulo de nuestra Constitución, de nuestros propios orígenes, de varias razones en fin. Hace días regresó del multinacional vecino país de Bolivia, de reconocido gobierno popu-socialista un amigo del face y nos mostraba en su pasaporte la constancia escrita de una advertencia oral que se repite a cada pasajero en los aeropuertos internacionales (foto).-



Todos conocemos en razón de nuestra cercanía de frontera, cómo muchos cobran aquí e invierten allá, o vienen a tener familia en nuestro hospital o lo que sea e imaginamos que en una situación similar, los países hermanos nos darían una mano similar sin inconvenientes.-

Sin embargo muchos sabemos que no es así, que las hermandades pasan por otro lado, que los intereses de los estados juega el papel fundamental en la toma de decisiónes y sobre todo, que las respectivas constituciónes no señalan lo que la nuestra y no se ha generado ni siquiera desde lo legal una conciencia similar.-

Probablemente a los extranjeros al ingresar al país se les diga la misma letanía que como en este ejemplo, pero lo cierto es que los demás tienen una legislación detrás que les permite cumplir con esa advertencia y a nosotros nos falta, que allí se cuenta con el respaldo de la población y organizaciónes para esas decisiónes y aquí casi todo lo contrario y entonces....

En lo personal no quisiera que cambiemos nuestra forma de pensar en cuanto a los brazos abiertos, pero todo hace suponer como necesario que determinados cuidados debamos tener y algunas stuaciónes debamos atender y modificar.-

Nadie en el mundo recibe delincuentes y ladrones que han sido condenados, mucho menos asesinos y no se los recibe por razones muy elementales. Tampoco se hacen cargo de la responsabilidad que implica en caso de haberlos detenido por esos motivos, de las respectivas condenas.

Tampoco nuestros vecinos y ¿porqué, en razón de qué deberíamos seguir haciendonos cargo? ¿Buscamos ser más papistas que el Papa? ¿más civilizados y progresistas que los países nordicos o europeos? ¿Suponemos ser más inteligentes? Nadie está buscando que se desate una persecución ni cacería, pero dado y comprobado el caso, no parece ser incivilizado entregarlos a sus respectivos países y que ellos se hagan cargo ¿no? (ROSL 19-01-2017 - 20 hs)