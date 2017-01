“Les molestan los extranjeros que invierten pero no dicen nada de los que vienen a delinquir”

El diputado nacional Sergio Wisky disparó contra sectores de la oposición a los que acusó de tener una “doble moral hipócrita”. Calificó de “tremendas zonceras” al “falso discurso nacionalista del kirchnerismo y sus sectores afines”. Se sumó a la polémica desatada luego de la conferencia de prensa brindada ayer por el presidente Mauricio Macri al considerar que “hay sectores de la oposición que tienen una doble moral hipócrita”.-

“A algunos les molestan los extranjeros que invierten y que con eso dan trabajo, pero no dicen nada y hasta defienden a los que vienen a delinquir o a abusarse de la gratuidad de las prestaciones sociales en nuestro país”, señaló Wisky.



“Argentina siempre fue un país de puertas abiertas y la enorme mayoría de nosotros descendemos de inmigrantes. Incluso estoy seguro de que el diputado Doñate y la senadora Odarda, que son los voceros locales de este nacionalismo selectivo, tuvieron abuelos que llegaron para romperse el lomo y que pudieron prosperar al punto que ellos hoy ocupan los cargos que ocupan. Por eso resulta rara esta xenofobia que muestran hacia los extranjeros que vienen a trabajar o a dar trabajo, que no se si es resentimiento o cinismo de su parte”, explicó Wisky.



El legislador calificó como “tremendas zonceras” a lo que definió como “falso discurso nacionalista del kirchnerismo y sectores afines”. “Esto va más allá de Lewis, de Benetton o en su momento de Tompkins. Para ellos, si un extranjero compra tierras está mal; pero si forma parte de una toma organizada por un puntero hay que defenderlo, regalarle un DNI y darle un plan social pagado por todos nosotros”, añadió.



En esta línea, opinó que “no tiene que asustarnos dar un debate a fondo sobre nuestras políticas migratorias”. “Tenemos que seguir dándole la bienvenida a los que vienen a trabajar, a estudiar, a progresar y a contribuir con el progreso de todos. Pero tenemos que tomar los mismos recaudos que toman nuestros vecinos contra aquellos que tienen antecedentes delictivos o que solamente quieren aprovecharse de los argentinos. Este es la verdadera defensa de lo nuestro y no la zoncera que nos quieren vender en nombre de lo políticamente correcto”, concluyó.